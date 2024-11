El futuro de Neymar en Al Hilal parece tener los días contados debido a sus recurrentes lesiones. En ese sentido, durante las últimas horas comenzó a surgir la información de que el talentoso volante brasileño buscaría rescindir su vínculo con el club saudí -el cual vence en julio del 2025- y t endría acordada su vuelta a Santos , club en el cual debutó profesionalmente, para volver a ponerse la playera del club paulista en 2025.

Naturalmente esta posibilidad generó todo tipo de repercusiones , sobre todo en distintos protagonistas pertenecientes al futbol brasileño. Una de las que se pronunció al respecto fue Laila Pereira , presidenta de Palmeiras, la cual respondió de manera contundente al ser consultada sobre si el Verdao intentará contratar al también ex Barcelona y PSG.

“Es un gran jugador, pero se va al Santos. No sé, hay que preguntarle al Santos, pero aquí no, no vendría”, manifestó la dirigente en diálogo con el medio Universo Online (UOL).

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras. (Imago)

Seguidamente, esgrimió los argumentos por los cuales Palmeiras no está interesado en contratar a Neymar y dejó un picante mensaje contra el futbolista de 32 años. “Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente. Que venga mañana si el entrenador así lo decide. Palmeiras no es un departamento médico . No acepto que un jugador fichado por el Palmeiras no pueda jugar inmediatamente”, disparó.

Vale destacar que el paulista jugó solo dos encuentros en este 2024 . Esto se debió a que recientemente, a finales de octubre, logró recuperarse de una lesión sufrida el año pasado en un partido de Eliminatorias con la selección de Brasil. Sin embargo, el pasado 4 de noviembre volvió a lamentar otro infortunio físico -esta vez un desgarro en los isquiotibiales- que lo mantendrá fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.

¿Cuándo se anunciaría el regreso de Neymar a Santos?

Según el periodista argentino César Luis Merlo, el anuncio del regreso de Neymar al Santos se realizará una vez que finalice la Serie B de Brasil, torneo en el que se encuentra participando por primera vez en su historia el equipo blanquinegro que, no obstante, ya se aseguró el regreso a la máxima categoría de su país.

