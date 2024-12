La confesión de la hija de Dennis Rodman: “Intentamos vivir con él, pero tiene fiestas las 24 horas del día”

En una duela de la NBA podía hacer las cosas tan bien que llegó a ganar cinco títulos y afuera de las canchas no se quedaba atrás. Dennis Rodman dio mucho de qué hablar con una vida extradeportiva que hizo reaccionar a una de sus dos hijas con una dura confesión: “Intentamos vivir con él, pero tiene fiestas las 24 horas del día”.

Conocido en el mundo de la NBA como ‘El Gusano’, Rodman ganó dos títulos con Detroit Pistons, y al ver la capacidad que tenía para defender y ganar rebotes, Chicago Bulls decidió concretar su llegada para la temporada 1995-96. Con Michael Jordan iba a llegar la explosión de fama que terminó afectando la relación con su hija Trinity Rodman.

Un ejemplo del estilo de vida de Dennis Rodman se dio en medio de la temporada NBA 1997-98 cuando pidió un permiso para unas vacaciones de 48 horas en Las Vegas. El exjugador se tomó más tiempo del esperado y fue Jordan quien tuvo que ir a su apartamento en Chicago para sacarlo mientras estaba con su pareja de ese momento, la actriz Carmen Electra.

Trinity Rodman, jugadora de la Selección Femenina de Estados Unidos, no había contado en público detalles de lo que es la relación con su padre, pero decidió romper el silencio en el podcast ‘Call Her Daddy’ (Llámala Papá), con la advertencia que antes no lo había hecho porque “nunca queremos hacerlo quedar mal. Y eso es a costa de contenerlo mucho. Supongo que es como si la ira que realmente no he podido dejar salir me resultara difícil”.

La hija de Rodman lo contó todo: “Intentamos vivir con él, pero tiene fiestas las 24 horas del día”

Trinity y Dennis Rodman. (Foto: Imago y Getty Images)

“Tuvimos una expedición y vivimos en eso por un tiempo. Intentamos vivir con él, pero él tiene fiestas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Trae perras al azar y le encanta ser el centro de atención. Le encantan las cámaras. Le encanta llevar a sus hijos al escenario y decir: ‘Oh, estos son mis hijos’. Estoy llorando,nadie sabe qué carajo está pasando y digo, amigo, mi papá está aquí y luego camino una y otra vez, hay cámaras por todas partes”, confesó la hija de Dennis Rodman en el podcast ‘Llámala Papá’.

Así está la relación de Dennis Rodman con su hija Trinity

Luego de confesar que “perdí la esperanza de recuperarlo alguna vez”, Trinity Rodman contó cómo está la relación con su padre después de los momentos difíciles que vivieron. “Ahora contesto el teléfono para que mi conciencia sea como si necesitara escuchar mi voz. Antes de que pase algo así, por eso contesto el teléfono, no por mí, él no es padre, tal vez por sangre, pero nada más“, dijo lahija de Dennis Rodman.

