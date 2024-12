Luego de haber estado un año y medio sin dirigir tras su acotado paso por la Selección Mexicana, Diego Cocca volvió al ruedo. Esta vez, el entrenador argentino acaba de comenzar su ciclo al frente del Valladolid de España, que actualmente se encuentra sotanero en La Liga y en zona de descenso, y en una extensa entrevista que brindó en suelo español habló de todo.

Por empezar, expresó que el objetivo planteado para 2025 es “que podamos festejar con Valladolid en Primera División”, acaso el objetivo más complicado que tendrá que afrontar junto a su plantilla. Y luego, en medio de la conversación que mantuvo con Diario As, abordó diversos temas, alguno extrafutbolísticos.

Por ejemplo, expresó ser creyente porque “Dios me ha demostrado que está conmigo” y que “me quiero adaptar lo antes posible al fútbol europeo”, dado que ésta es su primera experiencia en el futbol de dicho continente. Pero entre tanta conversación, Diego Cocca abordó una pregunta llamativa…

“¿Usted se siente más mexicano o argentino?”, fue la consulta periodística, a lo que el entrenador de 52 años no dudó en responder que “yo soy argentino”, seguido de una carcajada del hombre nacido en Buenos Aires. A lo que el periodista Ignacio Bailador agrega “pero usted vive en México”, intentando ahondar más en la respuesta del técnico.

Su paso por la Selección Mexicana no fue el esperado. (Getty Images)

“Sí, estoy muy agradecido con México, me ha dado mucho, he trabajado mucho, he vivido muchas cosas como jugador (NdeR.: vistió las casacas de Atlas, Veracruz y Querétaro) y luego como técnico (Santos Laguna, Tijuana, Atlas, Tigres UANL y la Selección Mexicana). Es un país al que quiero mucho, pero mi país es Argentina, sin duda“, sentenció Diego Cocca, despejando cualquier incógnita al respecto.

Diego Cocca y su fugaz paso por la Selección Mexicana

El entrenador argentino estuvo cuatro meses al mando de la Selección Mexicana y apenas pudo dirigir 6 encuentros, de los cuales ganó 2, empató 3 y perdió 1, precisamente el que desembocó en su salida: fue el aplastante 0-3 sufrido ante Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El paso de Diego Cocca por la Selección Mexicana fue efímero. (Getty Images)

Por aquel entonces, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidió cortar su vínculo posteriormente a dicha eliminación y anunció como director técnico interino a Jaime Lozano, quien estuvo al frente del proceso olímpico de Tokio 2021.