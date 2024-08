La atleta paraguaya de 20 años Luana Alonso sorprendió a propios y extraños el pasado sábado 27 de julio al anunciar su retiro de la natación tras su sexto puesto en la prueba de 100 metros estilo mariposa de los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de su corta edad, la de Asunción llegaba a la cita olímpica con un nombre constituido no solo por su rendimiento deportuvo, sino también por su rol de influencer.

Alonso se volvió viral por su belleza meses atrás y actualmente tiene 467 mil seguidores en la red social Instagram. Sin embargo, su participación en los Juegos Olímpicos no resultó como esperaba y todo empeoró cuando el Comité Olímpico Paraguayo le ordenó que abandone la Villa Olímpica a través de un comunicado que reza que la presencia de Luana “está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay“.

ver también Tras ganar el oro en París 2024: Novak Djokovic rompió el llanto en plena celebración

Lo que sucedió fue que, tras su eliminación de la competencia, la nadadora abandonó en primera instancia el recinto para hacer un recorrido personal por los lugares más emblemáticos de París. Sin embargo, al cabo de unos días, tomó la decisión de volver y este accionar no sentó bien en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), organismo que en el mencionado escrito le ordenó su salida de manera inmediata.

Los posteos de la atleta Luana Alonso tras su expulsión de la Villa Olímpica en París 2024

Luana Alonso no salió a desmentir las informaciones divulgadas sobre su expulsión, pero sí se manifestó en sus redes sociales. Puntualmente, la atleta de 20 años publicó dos fotos en sus historias de Instagram, ambas junto a los anillos de los Juegos Olímpicos de la Torre Eiffel. Ahora bien, un detalle no menor de las fotografías es que no posee la indumentaria de la delegación paraguaya. ¿Acató la orden?

Las fotos que publicó Luana Alonso en su cuenta de Instagram tras su expulsión de la Villa Olímpica

ver también Imane Khelif rompió el silencio ante las críticas en París 2024: "una injusticia"

¿Por qué se retiró Luana Alonso de la natación?

Tras anunciar su decisión, la atleta paraguaya descartó que la presión haya sido un factor determinante. “No me estoy retirando por esa presión. Eso es totalmente aparte, yo siempre supe sobrellevar las redes sociales con mi carrera deportiva. Esa parte no me afectó tanto en la decisión, son razones personales y es la mejor decisión por el momento”, aseguró.

Publicidad