El revuelo que se generó por la presencia de la argelina y la taiwanesa en las olimpiadas de París 2024 no le gustó nada al COI, que analiza una fuerte medida.

El Boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue siendo un tema que revoluciona al mundo pese a que la actividad ya llegó a su fin. En las últimas horas, empezó a tomar fuerza el hecho de que esta disciplina tan histórica sea eliminada del programa deportivo pensando en Los Ángeles 2028.

El escándalo surge en torno a la presencia de Imane Khelif y Lin Yu-ting, las boxeadoras argelina y taiwanesa que estuvieron en el centro de la escena durante la mayor parte del tiempo que duraron estas olimpiadas por ser acusadas de ser personas transgénero.

Sucede que un organismo tan fuerte como la Asociación Internacional de Boxeo sostiene abiertamente que hay pruebas contundentes para decretar que Khelif y Yu-ting son hombres y no mujeres como otra parte de la ciencia ya ha probado. En este contexto, el que tomó la palabra fue Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, quien, harto de esta situación, decidió cortar por lo sano y expresar que si no se le encontraba una alternativa a la problemática creciente, la determinación de dejar al boxeo afuera de los Juegos Olímpicos que se harán en Estados Unidos dentro de cuatro años puede ser una realidad.

El comunicado del COI sobre el futuro del Boxeo en los Juegos Olímpicos

“Nuestra posición es muy clara, el COI no organizará el boxeo en Los Ángeles sin un socio fiable. Si las federaciones nacionales quieren que sus atletas puedan ganar medallas olímpicas, deben organizarse en torno a una federación internacional fiable y con buen gobierno. Tienen el futuro del boxeo olímpico en sus propias manos y las acciones requeridas no pueden ser más claras“, expresó el Comité Olímpico Internacional mediante un comunicado oficial.

Sin dudas que sería un golpe duro para las olimpiadas, ya que se trata de un deporte de los más antiguos en la historia de este evento tan importante a nivel mundial. Por eso, lo necesario es que se encuentra una alternativa que permita que los atletas puedan competir sin ningún juzgamiento o que, en todo caso, los criterios se alineen entre el Comité Olímpico Internacional y las federaciones boxísticas.

Imane Khelif consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. (IMAGO)

De esta manera, se trata de una historia que apenas está escribiendo sus primeros capítulos, pero que en estos días ya ha tenido la palabra de todos y cada uno de los protagonistas defendiendo su posturas. Así, se pudo apreciar como un punto de acuerdo no está para nada cercano, de modo que se vendrán unas largas negociaciones para poner un punto de partida y dejar el boxeo en el programa olímpico de Los Ángeles 2028, algo que a día de hoy no sucede, ya que esta disciplina no fue incluida en el listado de las que están confirmadas para la cita ya mencionada.