Tras perder ante León, Michel Leaño no se siente fuera de Chivas y sonríe con el regreso de José Juan Macías.

Chivas jugó bien, pero no pudo ante León de visitante luego de que haya caído por 2-1 luego de Osvaldo Rodríguez haya anotado un golazo a minutos del final. Por otro lado, Michel Leaño no se siente temeroso de perder su puesto en el Rebaño Sagrado, pero sabe muy bien que debe comenzar a tener regularidad en sus resultados para que no quede lejos la clasificación directa.

Por otro lado, en el día de mañana los jugadores regresan a Guadalajara y tendrá día libre para despejar la mente y empezar pensar en Puebla, el líder del Grita México Clausura 2022. Por otro lado, los fanáticos de los Rojiblancos sonríen porque José Juan Macías vio acción tras no haber disputado las primeras seis jornadas del certamen.