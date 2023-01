En 2024 se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales en México. Se terminará el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cambiará el mapa político del país. ¿Cuauhtémoc Blanco será candidato? Es una posibilidad, aunque habló con la prensa y fue claro refiriéndose a sus deseos a mediano plazo...

Al terminarse un evento en Cuernavaca, el jugador ya retirado expresó: "Espero tener otra reunión con AMLO y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar con la idea. Otros políticos buscan un hueso y luego otro, y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol".

Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol

En caso de no recibir la oportunidad de afrontar un nuevo cargo en la política en el proceso que iniciará en 2024, el ahora Gobernador de Morelos tiene definido qué hacer con su vida. ¿Lo imaginan de nuevo en el ámbito deportivo? Ese plan está en su cabeza y hasta tiene ilusión específica con ciertos proyectos...

"Sino, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y a la Selección de México. Cómo no, pero hay que ir paso a paso", expresó el Tiburón Blanco, encendiendo a los fanáticos que lo extrañan como ídolo.