Virgina Tovar, la primera árbitra de la Liga MX enfrentó desde siempre una lucha constante contra la discriminación no solo por su condición de mujer, sino también por haber elegido una carrera tan complicada.

¿Quién es Virginia Tovar, la primera árbitra de la Liga MX?

Y es que si nos ponemos analíticos, la labor del arbitraje en el futbol es muy dura ya que quienes se dedican a este oficio, deben hacer que se respeten las reglas, pero también se encargan de arruinar los sueños de la afición y de los jugadores.

Imagen: Sopitas.

Esto pasa cuando tienen que sentenciar una jugada que no es legítima, o un gol que no lo fue, por lo que no es raro que la mayoría de las niñas y niños cuando se les pregunte a qué se quieren dedicar, jamás aparece como opción el ser árbitros.

Por ello aún sigue siendo un misterio cómo Virginia, a quien también le apodan Vicky, eligió esta labor, pero lo que sí se sabe es que comenzó su carrera como árbitra en 1995 en la tercera división mexicana.

Ese año debutó como árbitra asistente, pero tres años más tarde lograría ascender a la segunda división mexicana la cual en ese tiempo, era conocida como la Primera A.

Más adelante la árbitra, sobreponiéndose a los prejuicios de una época en la que todavía se consideraba que el futbol no era para mujeres, obtuvo su gafete FIFA en 1999.

Imagen: Esto.

Por ello logró estar presente en el Mundial Femenil de Estados Unidos de 1999 y en el Mundial Femenil Sub-19 que se llevó a cabo en Tailandia, en 2004, con lo que logró culminar su carrera de una forma exitosa, a pesar de lo que le pasó en la Liga MX.

Así fue el debut de Vicky Tovar en la Liga MX

Virgina Tovar ya había recibido una fecha para debutar en la Liga MX la cual era el 14 de febrero de 2004, ya que había sido designada para arbitrar en el duelo entre Tigres e Irapuato en el Estadio Universitario.

Sin embargo esto generó pánico en la directiva de los Felinos, quienes pidieron a la Federación Mexicana de Futbol que se le cambiara, por lo que terminó siendo relegada a ser cuarto árbitro.

Y en una entrevista para ESPN, que fue rescatada por el medio Esto, ella misma relata lo que pasó, y cómo ella vivió ese momento en el que no pudo debutar en el futbol mexicano.

“Ya me habían elegido para ese juego, pero Tigres no quiso que una mujer dirigiera a su equipo. Ya estaba lista con mis asistentes y el cuarto árbitro. Al día siguiente nomás me avisaron que siempre yo no dirigiría y que iba de cuarto”.

Virginia Tovar.

Por ello su debut tuvo que esperar ya que se dio el 24 de febrero del mismo año, cuando fue designada como árbitra para el duelo del Irapuato vs América en el cual, tuvo que enfrentar prejuicios de figuras del futbol del más alto nivel.

Y es que Cuauhtémoc Blanco le dijo a la silbante: “a lavar los platos”, algo que se repetiría en el duelo de Santos Laguna vs Pachuca, en el que escuchó que le dijeran: “Para qué mandan viejas si no tienen capacidad”.

Guadalajara, Jalisco, 17 de diciembre de 2016. Alberto Coyote y Leandro Cufré, durante el partido amistoso entre jugadores historicos de Las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas, celebrado en el Estadio Jalisco. Foto: Imago7/Jorge Barajas

El machismo le cerró las puertas, pero ella se las abrió a las demás

Vicky Tovar tuvo que concluir su paso por la Liga MX luego de arbitrar en 4 encuentros: Irapuato vs América, Querétaro vs Necaxa, Pachuca vs Santos Laguna y Jaguares vs Veracruz.

Esto porque la llegada de Aarón Padilla a la Comisión de Arbitraje le cerró las puertas a Tovar, pero lo que ella había hecho con su debut, fue simplemente imparable para la Liga MX.

Esto porque en la actualidad ya hay más mujeres árbitras en la Liga MX, siendo una de ellas Katia Itzel García, por lo que el camino que allanó Vicky Tovar contra los prejuicios, es uno que ha ayudado a traer a más mujeres silbantes a los primeros planos de la Liga MX.