Uno de los factores de interés más sobresalientes que ofrece la jornada 14 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX es la búsqueda de las Águilas del América de su récord histórico de nueve victorias consecutivas en la visita que le harán a los Rayos del Necaxa en el estadio Victoria.

Los Rayos del Necaxa llegarán a este partido ubicados en zona de repechaje con 17 puntos en el octavo lugar de la clasificación. Para el portero necaxista Luis Ángel Malagón en este torneo Apertura 2022 la escuadra rojiblanca no ha tenido la efectividad necesaria para tener una mejor colocación en la tabla.



Luis Ángel Malagón apuntó que el Necaxa "ha tenido muy buenos momentos, lastimosamente a veces el balón no quiere entrar, así es el fútbol, pero creo que lo importante es seguir trabajando, tenemos la idea muy clara y se viene un gran rival, enrachado pero sabemos que podemos frenarlo y quitarles esa racha".

Respecto al enfrentamiento entre los Rayos del Necaxa y las Águilas del América, Luis Ángel Malagón apuntó que "es un lindo partido, yo creo que siempre jugar contra el América es motivante, sobre todo porque queremos ganar, yo creo que ganando este partido tenemos la aspiración que es meternos dentro del repechaje, estar defensivamente bien armados, sabemos de la calidad que tienen pero nosotros tenemos un gran juego en conjunto que no sé si alguien nos supere".

Luis Ángel Malagón sueña con el Mundial Qatar 2022

A sus 25 años de edad, Luis Ángel Malagón no ha debutado con la selección mexicana, pero haber sido convocado para el partido amistoso contra Paraguay le avivó las ilusiones de llegar a la Copa del Mundo Qatar 2022 como tercer portero junto con Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. "Hasta antes de esta lista, de corazón lo digo, no me pasaba ni por aquí... uno viene a trabajar, a dar lo mejor de sí para Necaxa, me sorprendió pero al final del día yo trabajo para mejorar, para estar, tenía casi un año que no iba, entonces ahora que me tocó estar mi trabajo es seguir trabajando, sabemos que dos están seguros, el otro no sabemos quién sea el tercero, mi ilusión es estar y me voy a tirar de cabeza, ya Dios decidirá el destino".