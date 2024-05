Cada vez falta menos para uno de los grandes choques de la temporada, que pondrá frente a frente al Deportivo Toluca con las Chivas de Guadalajara, en una serie eliminatoria donde sólo uno se meterá entre los cuatro mejores del Clausura 2024 de la Liga MX.

Al respecto se expresó Tiago Volpi, portero y capitán de los ‘Diablos Rojos’, que reconoció que el objetivo del grupo va mucho más allá de ganar un partido o clasificar. “Yo creo que un equipo como Toluca, con toda su historia, toda su grandeza, siempre tiene que ganar títulos, y para eso estamos hoy“, afirmó el brasileño, que se mostró confiado con dejar en el camino al ‘Rebaño’.

El guardameta escarlata reconoció que esa mentalidad ganadora se le inculcó a partir de un primer momento, aunque las cosas no hayan salido como se deseaba hasta este año. “No es porque ahora estamos bien, sino desde el día que llegué todos los días he hablado de eso. Pertenecemos a una institución que es muy grande y que requiere títulos y hace mucho no gana, entonces el objetivo siempre va a ser este: cada torneo que el equipo juegue poder ganarlo”, ratificó el arquero, uno de los más cuestionados por la afición más allá de su liderazgo.

En este sentido, Volpi dio a conocer los cuatro motivos por los que considera que Toluca puede coronar en este Torneo Clausura: “Porque estoy aquí todos los días, porque conozco la historia del club y sé que es un equipo ganador, porque es un gigante que hace mucho tiempo que no gana pero que cuando se despierta se pone peligroso, y por mi fé, por creer en lo que estamos haciendo todos los días”.

El máximo sueño de Tiago Volpi para la redención: ser campeón con Toluca [Foto: Getty Images]

El portero se mentaliza en decir presente en la gran final del campeonato y augura un escenario con los Diablos quedándose con la gloria máxima. “Ahora nos toca demostrar y el 26 de mayo veremos que va a suceder“, sostuvo Tiago en la entrevista que dio a la señal de Fox Sports en la previa del duelo de este miércoles.

Además, el guardavalla respaldó a su entrenador, devolviendo la confianza que el portugués le da cada fin de semana. “¿El trabajo de Renato? Los números hablan por sí solos. Paiva está haciendo un grandísimo trabajo, nos está rescatando la confianza, el equipo anda en un nivel muy bueno no solo colectivo sino que le ha sacado la mejor versión de cada uno”, sentenció con mucha convicción y expresando su conformidad con lo realizado hasta aquí de manera conjunta con el cuerpo técnico.

Por último, Tiago Volpi se manifestó sobre las críticas y los cuestionamientos a su rendimiento en los últimos juegos. “No me dejo involucrar por los días malos y tampoco por los días buenos, trato de mantener una línea fija de pensamiento. No es sólo en el deporte, en lo personal también. Una línea de convicción en las cosas que hago, en lo que siento. Creo mucho en Dios y entiendo que hay días malos y buenos, pero no puedes perder tu esencia, desesperarte por cada situación, porque todo pasa muy rápido”, concluyó el arquero del conjunto choricero con una breve reflexión.