Este domingo 30 de octubre, el Pachuca recibió al Deportivo Toluca en la cancha del Estadio Hidalgo por la final de vuelta del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Los Tuzos revalidaron el gran resultado de la ida con una nueva victoria y se consagraron campeones del futbol mexicano, estirando su palmarés a siete galardones.

La revancha comenzó con algo de suspenso gracias al gol del Dedos López, pero al rato se acabó la serie por el empate de Víctor Guzmán. En la segunda mitad llegaría un golazo de Nicolás Ibáñez y otro más de penal por medio de Gustavo Cabral, para sentenciar una verdadera paliza en el global (8 a 2).

Todos los líderes de opinión estuvieron atentos a lo que sucedía en el inmueble hidalguense. Quien no pudo faltar fue Álvaro Morales, quien no se tardó en arrojar sus siempre picantes comentarios, aunque esta vez no lo hizo para sus acérrimos rivales de Pumas y Chivas. Su objetivo en esta ocasión fueron los Diablos Rojos.

Tweet de Álvaro Morales contra Toluca

A través de su cuenta de Twitter, el narrador de ESPN le dedicó la consagración del equipo de Guillermo Almada a los aficionados del cuadro Choricero, ya que este fue quien eliminó a las Águilas del América en las semifinales de la Liguilla.