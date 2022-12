Con el paso de los días, el fracaso de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 va quedando atrás y jugadores como el delantero mexicano Henry Martín han dado su opinión de la eliminación en la Fase de Grupos y ya retoman sus cuentas pendientes en la Liga MX.

Aunque las Águilas del América ya se encuentran realizando el trabajo de playa de su pretemporada para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, sus seleccionados nacionales Guillermo Ochoa, quien debe definir su situación contractual, Néstor Araujo y Henry Martín, así como los jóvenes sparrings Karel Campos y Emilio Lara, aún están de vacaciones por su particiación en la Copa del Mundo Qatar 2022.

En el caso particular de Henry Martín ha habido previsiones contrastantes. Si bien tiene contrato con las Águilas del América hasta el 30 de junio de 2024, se ha manejado la posibilidad de causar baja para el torneo Clausura 2023, pero el delantero yucateco parece decidido a seguir con el equipo azulcrema.

Uno de los motivos que tiene Henry Martín para seguir con el América es tomar la revancha por no haber conseguido el título de goleo en el torneo Apertura 2022 en el que marcó 10 goles y fue superado por Nicolás Ibáñez, delantero argentino del Pachuca, quien anotó 11. "El campeonato de goleo es algo que no tuve tiempo de sufrirlo, si bien me dolió mucho no haberlo ganado por un gol, no tuve tiempo ni margen de poder llorarlo, de analizarlo o de lamentarme, poque se venía la liguilla y luego inmediatamente se venía el Mundial. Entonces es algo que me dolió mucho y que tengo una espinita todavía de hacerlo”, confesó la Bomba.

Henry Martín mira hacia el Clausura 2023

En conferencia de prensa, Henry Martín recordó que junto con el América y su director técnico Fernando Ortiz tuvo un complicado inicio en el Apertura 2022: "En el torneo creo que los primeros cuatro, cinco partidos no había metido un solo gol, no había hecho nada, ni siquiera cerca de meter uno. De repente vienen los partidos amistosos, regreso a América y empiezan a caer los goles". De cara al Clausura 2023, Henry Martín espera mantener y superar su cuota goleadora: "debo lograr desde el principio hacer eso que termine con América, para que no sufra durante el torneo, porque llegar peleando es difícil, llegar al último partido sufriendo lo de que tienes que meter el otro y así en la cabeza no es padre, no estás tranquilo, entonces es hacer las cosas de la mejor manera para llegar más tranquilo al final del torneo".