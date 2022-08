Entre el periodista Álvaro Morales y el entrenador Andrés Lillini hay evidentemente un problema personal. El primero, por ejemplo, criticó al DT incluso a lo largo de todo el camino que transcurrió Pumas hasta llegar a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Incluso se burló dejando de lado el rol profesional cuando estos cayeron en la serie definitoria ante Seattle Sounders.

Nada ha cambiado mucho desde entonces. El entrenador también lo ha criticado públicamente, aunque sin nombrarlo, y el periodista ha continuado su campaña de desprestigio, que alcanzó en el último tiempo a la figura de Dani Alves, flamante refuerzo del equipo al que ya le recomendó retirarse.

Tras la goleada 3-0 que Pumas recibió de parte del América en el clásico, no era de extrañar entonces que Álvaro Morales fuera a hacer leña del árbol caído. Y sucedió, al punto que ya mencionó al entrenador que debería reemplazar a Lillini en su cargo. "Se los dije. Estos Pumas no le iban a ganar al América", comenzó diciendo.

"Este América es el padre de los Pumas y ellos son su chiquito. Dani Alves, lamentablemente en en estos días esta leyenda es Nadie Alves. Toto Salvio, aunque no le deseamos el mal a esta máquina de lesiones, no ha demostrado nada. Este equipo no tiene crítica, porque a este equipo lo apapachan. Es un equipo de mediocres para mediocres, de perdedores para perdedores", continuó.

Y concluyó: "El América va directo a la 14. Señor Lillini, renuncie. Renuncie antes de que el doctor Miguel Mejía Barón traiga al Tuca Ferretti. Lo digo porque algo se, algo escuché. Este equipo no sabe transitar el balón, no sabe recuperar, no sabe presionar. Usted es el culpable. pero más culpable son todos aquellos ignorantes que dijeron que este equipo iba a estar en lo más alto".