Andrés Lillini no consiguió buenas cosas al frente del Necaxa. Le desarmaron al plantel y los jugadores estuvieron por debajo de las expectativas. Su derrota a manos dle Toluca en esta Fecha 17 fue anecdótica, ya que nadie estaba conforme dentro del plantel y muchos comenzaron con sus despedidas a lo largo de la semana. Por lo mismo, el técnico argentino se dio tiempo para hablar de forma más personal sobre el momento que cerró con los Rayos.

"Fue mi último partido en Necaxa. En selección todavía no hay nada, pero sí me toca despedirme del club. Hay cosas que no hicimos bien, internamente siento dolor y tristeza por no devolver la confianza que me dieron", señaló Lillini, también con un guiño ya a selecciones menores al destacar la labor del jugador mexicano en general", dijo.

Andrés Lillini apunta a ser el director de selecciones nacionales menores, aunque todavía no es un hecho. Es gente de toda la confianza de Rodrigo Ares de Parga, quien cada vez mete más su mano dentro de un producto que necesita una verdadera reestructuración, no más de lo mismo que ya todos conocen.

No hay que copiar

"Si puedo llegar a selección ningún método de juego tiene que ser copiado del extranjero, el jugador mexicano tiene su propia personalidad y hay que trabajar en eso, y principalmente en tener una identidad propia", finalizó Lillini.