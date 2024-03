Un año y medio después de su salida de Pumas, Andrés Lillini reveló una historia que pocos conocían de sus primeros días en Ciudad Universitaria y cómo se gestó su confirmación para ser el entrenador del equipo.

Andrés Lillini le brindó una entrevista en su canal de Youtube al ex jugador Yosgart Gutiérrez. Allí, el actual coordinador de Selecciones Menores de México confesó que la idea primaria era quedarse unos pocos días en Pumas.

“Se va Míchel y me presentan a mi, pero yo les digo: ‘Me quedo una fecha y vemos si vamos a ganar, nos la llevamos fácil, y ya el lunes que el presidente Jesús Ramírez me dirá que hacer’. Toda esa semana fue de buscar técnico y no encontraban a nadie, entonces me dijeron que siguiera“, reveló Andrés Lillini.

El entrenador de 49 años logró conseguir buenos resultados con Pumas de forma rápida. Y es por esa razón que la directiva de los Universitarios decidió mantener en el cargo a Andrés Lillini.

“Ganamos la primer fecha 3-2 contra Querétaro, vamos con Atlas y ganamos sobre la hora 2-1. Bueno, pero la directiva seguía sin encontrar técnico y Jesús estaba muy presionado por ello”, comenzó contando el ex DT de Pumas.

“Incluso yo lo presionaba y le decía: ‘Jesús, yo no vine para esto eh. Usted sabe lo que es estar acá y esto no es para mí‘. Empatamos con Monterrey, le ganamos a Santos y llegó el presidente de Pumas junto a Jesús y me dicen ‘Te quedas hasta fin de año'”, reveló Andrés Lillini.

El resto de la historia es conocido: el DT comandó a Pumas durante 107 partidos y llegó a dos finales con los Universitarios, el Apertura 2020 y la Concachampions 2022. Andrés Lillini dejó de ser el entrenador en octubre de 2022, pero continúa siendo una figura muy respetada por los aficionados.