La Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX comienza con su recta final, y tendrá sin dudas a su platillo más fuerte con el juego que enfrentará al Club América con Pumas UNAM. Este miércoles se jugará la ida en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que el superlíder tendrá el beneficio de definir la llave en el Estadio Azteca.

Durante una visita política de su cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco habló ante los medios de comunicación y no se olvidó de comentar sobre el Clásico Capitalino. El ídolo histórico de las Águilas sorprendió al hablar de la forma de juego del equipo de Santiago Solari, y también dejó un bocadillo en relación a su pronóstico de la serie.

A Temo no le tembló el pulso al opinar que América no juega de buena manera debido a que le falta contundencia en ataque. Y advirtió por la levantada del conjunto de Andrés Lillini tras su cierre de temporada regular y posterior eliminación a Toluca, lo que los trae fortalecidos a los cuartos de final, dejando en claro que la Liguilla puede ser otra historia.

“A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. La Liguilla es otro boleto. Pumas eliminó a Toluca, que para mí era mejor equipo, y dio la sorpresa, entonces no le vayan a meter un susto al América. No creo que pase, pero es viable. Me encantaría que jugaran más ofensivo, no sé qué les pase, pero al equipo no lo veo suelto”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Sus candidatos a campeón

De todas maneras, Cuauhtémoc Blanco dejó en claro que el Azulcrema puede ser campeón, aunque también colocó en el listado de candidatos a Tigres UANL, Rayados de Monterrey y el Club León, quienes vienen mostrando muy buenas armas.

“Yo veo campeón al América, a Monterey, a Tigres y León. Como todos en la Liguilla hay sorpresas. Todos daban favorito a Cruz Azul pero Monterrey tiene un buen equipo y es un candidato a ser campeón”, concluyó Cuau.