Marcelo Flores disputó en la jornada de este domingo su tercer partido con la playera del Real Oviedo, equipo que milita en la segunda división del fútbol de España. En su visita al Racing de Santander, el club de Grupo Pachuca se llevó un triunfazo por 0-1 gracias a un tanto de Borja Bastón desde el punto de penal. El mexicano fue titular y hasta se llevó los aplausos de los aficionados...

El joven mediapunta de 18 años se está jugando un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, por lo que necesita mostrar un buen rendimiento. En esta ocasión, a pesar de no marcar o asistir, realizó una buena tarea y se dio el gusto de destacarse a través de un extraordinario regate con el que humilló a un rival.

Luego del encuentro, el oriundo de Georgetown, Ontario, platicó con el medio oficial del Real Oviedo y lanzó una ilusionante declaración que explica lo cómodo que se siente en su nuevo equipo. Esto representa una gran noticia: se lo ve muy bien, adaptado, y esto seguramente lo ayudará a alcanzar su máximo nivel.

"Todos muy emocionados, muy contentos, desde jugadores hasta el cuerpo técnico, ayuda mucho para venir y hacer todo eso y venir a ganar tres puntos se siente muy bien por todos. La gente está increíble, no lo podía creer, nos sentimos en casa porque cuando algo va mal volteas ahí y tienes a la afición siempre a tu lado", confesó Marcelo Flores.

Más adelante completó: "Me encanta (el equipo), es muy diferente de mi estilo, me estoy tratando de adaptar, entregarme y también las cosas que me piden, pero sí, feliz y trabajando todos los días hasta que pueda mejorar y hacer lo mejor por el equipo". Atención, Gerardo Martino: la joya está contenta en su nueva institución y promete ser una gran figura en la categoría.