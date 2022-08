A pesar de la expectativa generada en la previa, Rayados de Monterrey y Tigres UANL disputaron un Clásico Regio bastante aburrido por la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Los buenos momentos que atraviesan ambos equipos no se vieron reflejados en el campo, y por el contrario, salió un juego trabado que culminó con empate 0 a 0.

La semana a previa a este encuentro estuvo inluida por la doble fecha, aunque ella solo afectó a uno de estos dos conjuntos. Mientras que la Pandilla disputó su juego por la J9 el pasado miércoles ante el Deportivo Toluca, los Felinos no lo hicieron ante el Guadalajara debido a cuestiones de calendario que afectaban el descanso que exige el reglamento para uno u otro equipo.

En la conferencia de prensa posterior al juego en el Estadio BBVA, Esteban Andrada no dejo pasar la oportunidad de expresar su descontento contra la organización de la Liga MX. El portero dejó ver que la programación los perjudicó de cara al partido más importante de Nuevo León, y señaló que esto viene sucediendo en anteriores ediciones del Clásico Regio.

"La verdad que, por lo que he leído y escuchado, durante cinco clásicos masomenos Monterrey jugó entre semana y Tigres no. Creo que eso hay que rever para que no vuelva a suceder. Aunque no quieras, en el físico de un jugador de alta competencia influye", fueron las palabras del cancerbero argentino.

Liga MX: Cómo quedó la tabla de posiciones tras la J10