El estadio Azulgana, contemplado como sede alterna, no cumple con los requisitos de la Liga MX.

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 que organizarán en conjunto México con Estados Unidos y Canadá requiere que el estadio Azteca sea sometido a trabajos de remodelación lo que ha generado la inquietud de dónde jugarían América y Cruz Azul si el inmueble tuviera que cerrar sus puertas.

Por el momento no se ha establecido la fecha de inicio de los trabajos de remodelación en el estadio Azteca, pero comenzaron a manejarse opciones de escenarios para los partidos de América y Cruz Azul, una de ellas fue el estadio La Corregidora de Querétaro y el estadio Azulgrana en la Ciudad de México.

Cuando parecía que el estadio Azulgrana sería el elegido para albergar los partidos de la Máquina del Cruz Azul y las Águilas del América mientras duran los trabajos de remodelación del estadio Azteca, la casa de los Potros de Hierro del Atlante de la Liga Expansión ha quedado descartada.

El estadio Azulgrana, hasta hace algunos años casa del Cruz Azul, no cumple con los requisitos de iluminación establecidos por la Liga MX y por ello no podría ser el hogar alternativo de azulcremas y celestes, que, no obstante, han recibido una buena noticia sobre la remodelación del estadio Azteca que también atañe a la selección mexicana.

¿Cómo será la remodelación del estadio Azteca?

De acuerdo con el periodista Juan Carlos Zúñiga de WDeportes, el estadio Azteca no quedará inhabilitado durante la remodelación que "será por partes, empezarán por cabeceras, alguna vez no estará abierto la cabecera de arriba, después la de abajo. Se van a poder usar los palcos, la gente que tenga plateas también, dependiendo las fechas en las que se lleve a cabo la remodelación. Se va a trabajar de lunes a viernes, sábado y domingo habilitado para que jueguen América y Cruz Azul varonil; categorías femeniles e inferiores solamente jugarán en caso de que lleguen a alguna final".