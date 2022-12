Carlos Acevedo no se calló nada sobre Guillermo Ochoa ni del dolor por no haber ido al Mundial Qatar 2022

La decisión de Guillermo Ochoa de no renovar contrato con las Águilas del América para volver a Europa con el Salernitana del futbol italiano ha generado diversos cuestionamientos, pero también elogios. Carlos Acevedo, portero del Santos Laguna, también emitió su opinión.

Durante 2021 y 2022 en la Liga MX, Carlos Acevedo ha cumplido con importantes actuaciones en el marco del Santos Laguna y por ello llegó ya a la selección nacional mayor, además de que cada vez se le reconoce con un arquero de mayor jerarquía en el futbol mexicano, por eso dio su opinión sobre Guillermo Ochoa y su pase al futbol italiano.

En conferencia de prensa,Carlos Acevedo emitió su opinión sobre la decisión de Guillermo Ochoa: "Sin faltarle al respeto a Memo, de hablar de él, me siento orgulloso como mexicano, como arquero, que alguien de su jerarquía y trayectoria, decida tomar otra oportunidad en Europa. Me da felicidad y es un ejemplo para nosotros los jóvenes".

Carlos Acevedo, quien estuvo en el radar del América para ser sucesor de Guillermo Ochoa, se refirió a los insultos que ha recibido éste por su decisión de dejar a las Águilas: "En el tema de los insultos, los recibimos todos; hay quien te que va a querer y otros no, pero (Guillermo Ochoa) tiene sus argumentos: ¡Cinco copas del mundo...! ya quisiéramos una. Le deseo lo mejor, que le vaya bien y es claro ejemplo para nosotros, que ya quisiéramos jugar en la ligas donde él ha estado".

Carlos Acevedo y el dolor de no ir a Qatar 2022

Carlos Acevedo no ocultó su malestar por no haber sido convocado por el director técnico Gerardo el Tata Martino para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana: "Tengo sueños e ilusiones por cumplir. El no estar en el Mundial finalmente me dolió, pero quise cambiar un poco el chip y lo tomé como una motivación el no ir. Lo que hice fue ponerme a chambear al máximo y lo sigo haciendo. Trabajo fuerte para cumplir objetivos y obviamente estar en selección". El portero del Santos Laguna confía llegar a la Copa del Mundo United 2026: "Inicia un nuevo proceso, se vienen cambios y yo debo estar preparado mental y físicamente por si se presenta una nueva oportunidad hacerlo de la mejor manera".