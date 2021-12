México se ha caracterizado de ser un sitio donde surgen grandes guardametas pues revisamos la historia y están nombres como Antonio “La Tota” Carbajal, Jorge Campos, Óscar “Conejo” Pérez, Adolfo Ríos, Oswaldo Sánchez, siendo este último considerado uno de los más grandes pues no sólo fue mundialista en diversas ocasiones, sino también se coronó en distintos equipos.

Ante esto, Carlos Acevedo reveló para TUDN lo que ha significado en su carrera el ex futbolista, a quien considera su familia: "Él estuvo en los momentos muy complicados de mi carrera cuando era un joven de fuerzas básicas, fue el que vio futuro en mí cuando nadie lo veía y eso yo lo voy a agradecer por siempre, no solo él, su familia también me arropó como un hijo. Es una persona a la cual admiro y quiero mucho por la manera en que me trató, hoy que me toca estar en su lugar quiero hacer las cosas muy bien para poder emular un poquito lo que hizo Oswaldo".

Acerca de los arqueros que él respeta y quisiera emular, Acevedo reveló que en su lista si se encuentra Memo Ochoa, pero no ocupa el primer lugar, pues considera que Jonathan Orozco lo hizo crecer mucho, pues tuvo total disposición para enseñarle y apoyarlo mientras estaban juntos en Santos.

"Todos sabemos del nivel y la calidad de Guillermo Ochoa, me tocó también entrenar con Jonathan Orozco que ha sido constante en los llamados, Cota ni se diga y Talavera que es un arquero espléndido y con mucha calidad. Me guío un poquito más con Jona porque lo conozco, porque entrené con él y como aficionado a la selección con Memo que es un grande y hay que reconocerlo también".