Después de la primavera de la tercera jornada, en que Las Águilas del América lograron ganar por primera vez en el torneo y a un durísimo rival como Toluca, el propio entrenador Fernando Ortíz había dicho que por rendimiento futbolístico incluso habían merecido mejores resultados en las jornadas anteriores, que fueron empate con Atlas y derrota con Monterrey.

Sin embargo, este domingo a los de Coapa no solo no se les dio el resultado, pues cayeron 2-0 ante los Xolos de Tijuana, sino que además mostraron que ese rendimiento del que había hablado su director técnico no aparece y que por lo tanto queda todavía mucho por corregir.

Quien fue muy crítico de la actuación de Las Águilas, así como de la de uno de los refuerzos que había generado grandes ilusiones entre los aficionados como Jonathan Cabecita Rofdríguez, fue David Faitelson, quien durante y después del partido castigó a diestra y siniestra al equipo desde sus redes sociales.

"Muerden al América en la frontera", escribió al final del primer tiempo, cuando Xolos tenía ventaja de 1-0. "Por ahora, ha sido El Cabecita Rodríguez de la última versión de Cruz Azul. No pesa nada", agregó luego como crítica directa al futbolista que llegó desde Al-Nassr de Arabia Saudita.

"¿Y dónde está el América de los primeros 45 minutos ante el Manchester City?", se preguntó a continuación el periodista de ESPN. "Hoy, un equipo desaparecido. Decepcionante el América de esta noche en Tijuana", concluyó.