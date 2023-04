En medio de los cuestionamientos a su desempeño como director técnico de los Tigres, puesto que tomó a raíz de que Diego Cocca asumió como entrenador de la selección mexicana, Marco Antonio el Chima Ruiz se mantiene fiel a los objetivos de los felinos en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

De cara a su partido contra los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 13 en el estadio Nemesio Diez, los Tigres están colocados en la sexta posición con 21 puntos. Marco Antonio el Chima Ruiz siente confianza en recuperar terreno tras lo trabajado durante el parón de la Fecha FIFA.

En conferencia de prensa, Marco Antonio Ruiz explicó que "ahora sí tuvimos una oportunidad para trabajar en aspectos tácticos que creo que había que reforzar, estoy contento y satisfecho con estas dos semanas, tuvimos un par de días para darle descanso a los jugadores después de tanto trajín y eso es bueno ayuda a la manera y a sanar al cuerpo".

Sobre el partido contra Toluca, Marco Antonio Chima Ruiz consideró que "la importancia de sumar un buen resultado allá porque vamos contra un equipo que ha hecho bien las cosas en el torneo y es un punto lo que nos separa. Es la lucha directa y oportunidad de meternos otra vez por la calificación directa y me puede dejar tranquilo es que depende sólo de nosotros, no de nadie más sino de lo que hagamos nosotros".

Chima Ruiz no adelanta alineación de Tigres

A diferencia de Miguel Herrera que fue director técnico de los Tigres hasta el torneo Apertura 2022, Marco Antonio Chima Ruiz no adelanta las alineaciones y explicó por qué: "El once no necesito dárselos, lo saben desde que entreno, lo otro, me enfoco en Toluca y así voy a ir partido a partido. Para mañana voy a poner lo que pienso es mejor, de acuerdo a las características del rival y después de mañana pensaré en el juego de Honduras, queremos ir por los dos torneos, tengo un plantel vastos, si veo que tengo que ajustar lo voy a hacer".