Se suma a Siboldi: Chima Ruiz también recibió destrato de Tigres

Tigres UANL debuta el próximo miércoles en la Leagues Cup 2024. Sin embargo, este partido pasó a un plano secundario debido al comunicado que emitió Robert Dante Siboldi en relación a su salida.

El entrenador uruguayo reveló con lujo de detalle lo que ocurrió antes de abandonar el club, además de explicar los malos manejos de la directiva de los Felinos cuando todo parecía indicar que renovaría su contrato con Tigres.

Por otro lado y por si esto no fuera poco para el club, salió a la luz otra noticia relacionada a un destrato de la directiva hacia Marco Antonio Ruiz, más conocido como “Chima”.

El destrato de Tigres UANL a Chima Ruiz

De acuerdo a Edu Torres, Chima Ruiz ya no trabaja en Tigres. Según reveló el comunicador, el ex jugador de los Felinos se enteró porque dejaron de pagarle y en ningún momento le avisaron de su salida.

“El día 15 de julio no llegó su pago, pasaron los días y siguió igual. Fue al club, preguntó y le dijeron que pensaron que le habían avisado, pero como ya no está Sancho ya no hay quien le avise“, comentó Edu Torres, quien agregó que Chima Ruiz actualmente trabajaba en las Fuerzas Básicas de Tigres.

Esta noticia se suma al fuerte comunicado de Robert Siboldi explicando su salida de Tigres. De esta manera, los Auriazules y especialmente la directiva se encuentran en el ojo de la tormenta a horas del debut en la Leagues Cup.