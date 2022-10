Después de un nuevo descalabro en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el Club Deportivo Guadalajara comenzó a encarar una reestructuracion profunda que comenzó con la salida de Ricardo Peláez y el nombramiento de un nuevo director deportivo: Fernando Hierro.

En las últimas horas, el club tapatío le dio la bienvenida oficialmente al exfutbolista del Real Madrid, quien ya comenzó a trabajar en la designación del próximo director técnico. Sin embargo, aún sin acumular ni dos días completos con el Rebaño Sagrado, el español ya tiene su primera polémica.

Paco Méndez, periodista de Vamos América, compartió en su perfil de Twitter el corte de una entrevista realizada años atrás a Fernando Hierro, donde el hoy directivo del Guadalajara reconoce al Azulcrema como "el club más grande de México".

"Una ciudad muy futbolera, el Estadio Azteca, y seguramente has escuchado hablar sobre el club más grande de este país, el Club América", le consultó el reportero a Fernando Hierro, quien rápidamente respondió: "Hombre, ¿Cómo no?". Y no solo eso, sino que dio a conocer que pudo haber sido refuerzo de los Millonetas.

"Te voy a contar una cosa, cuando me retiré del Real Madrid hubo una posibilidad de llegar (al América)", añadió el director deportivo del Rebaño. ¿Molestarán estas declaraciones en la afición rojiblanca?