Tiempo después de confirmarse la salida de Víctor Vucetich, la voz de Fernando Beltrán fue una de las más buscadas por la prensa de México. Y referentemente a la relación entre el entrenador con pasado en las Chivas de Guadalajara y el actual futbolista de dicha institución, el futbolista dejó en claro la situación.

"Muchas situaciones que él me dijo y especialmente una que me decía que no era productivo. Me hicieron perder la confianza. Obviamente me hicieron perder minutos, que eso también era muy importante", aseguró el Nene, en una entrevista con TUDN, sobre el contacto con el experimentado estratega.

Además, en una plática con TVC Deportes, el contención que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue consultado sobre la posibilidad de vestir, en un futuro, la playera de las Águilas del América. Elementos como Oribe Peralta, Ricardo Peláez y Carlos Hermosillo, entre otros, ya lo han hecho. ¿Y él?

"No, eso es imposible", respondió Fernando Beltrán. A sus 23 años de edad, su objetivo principal para el 2022 será volver a ganarse la confianza de los aficionados del Rebaño Sagrado, ya que al momento solamente registró 500 minutos en cuatro juegos como titular, sin anotar ningún gol con los tapatíos.