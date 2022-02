En la Frontera, Chivas enfrenta Juárez por el pendiente de la jornada cuatro del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, a minutos del final de la primera mitad, el Rebaño logró igualar el encuentro ante los Bravos luego del gol en propia puerta de Alejandro Arribas.

El conjunto de Michel Leaño no juega bien el estadio Olímpico de Benito Juárez ya que no hace daño sobre la portería de Hugo González. Además, a los nueve minutos Fernando Arce anotó un gran gol luego de que no haya aparecido la defensa Rojiblanca.

A pesar de esto, Chivas, sin merecerlo, logró llegar a la igualdad en el encuentro luego de que el defensa Alejandro Arribas haya cabeceado el tiro de Carlos Cisneros y desviar el balón que podía haber controlado Hugo González. El Rebaño respira al termino de la primera mitad.