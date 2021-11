Aunque todavía no ha manifestado todo su potencial en el futbol mexicano debido al proceso de adaptación y a las lesiones, Florian Thauvin, el volante extremo francés de los Tigres, sigue siendo el fichaje de mayor resonancia que se registró para el torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

Pero, ¿por qué un campeón del mundo de 2018 aceptó venir al futbol mexicano? Evidentemente, André-Pierre Gignac tuvo mucho que ver por la camaradería entre ambos luego de haber sido compañeros en el Olympique de Marsella. El mismo Florian Thauvin recuerda cómo recibió la sugerencia de su amigo que ya llevaba casi seis años como figura de los Tigres.

"Recuerdo que desperté un día y vi mi teléfono", contó Florian Thauvin. "Tenía mensajes de André: llámame, llámame, hermano. Lo llamé y me dijo que había hablado con el presidente (de Tigres), que había hablado para que fuera. Me dijo que él sabía que tenía muchas oportunidades, pero que era momento para jugar ahí".

Florian Thauvin y su esposa Charlotte Pirroni

Florian Thauvin compartió que para poder concretar su viaje a México y el radical cambio de vida que esto significaba, tanto para él como para su familia, tuvo que hacer labor de convencimiento con su esposa, la modelo Charlotte Pirroni.

"Me encantó mucho lo que vi en internet. Vi a mi esposa y estaba en el cuarto de mi hijo, le comenté que me había hablado Gignac", recordó Thauvin y detalló que "le dije a mi mujer que el club me quería, que quería ir. Ella me tranquilizó, dijo que había clubes muy grandes cerca de Francia que me querían. Pero me vine y la convencí".