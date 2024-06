Héctor David Martínez, el segundo refuerzo de Pumas UNAM, arribó este lunes a la Ciudad de México para comenzar su andadura con los Felinos en lo que será su primera experiencia en el extranjero.

El argentino nacionalizado paraguayo llega para reforzar la defensa de Gustavo Lema. Héctor Martínez es un central zurdo que también puede jugar como lateral izquierdo en caso de emergencia.

El acuerdo con River Plate se cerró a través de un préstamo por un año con cargo y con una obligación de compra en caso de que el jugador dispute al menos el 60% de los partidos. En su llegada a la capital, Héctor Martínez reveló por qué abandonó el club argentino para firmar con Pumas.

¿Por qué Héctor David Martínez cambió a River Plate por Pumas UNAM?

“Hace poco había renovado con River, si bien no tenía muchos minutos, la idea mía era salir y bueno, se contactaron conmigo y mi representante, me gustó la idea, me gustó el proyecto de venir acá y la verdad que estoy muy contento de estar hoy acá“, comentó en un principio el defensa en su llegada al aeropuerto.

Héctor Martínez ya se encuentra en México (Foto: Claro Sports)

“No lo tomo como una revancha. Como tuve pocos minutos en River, vengo con grandes expectativas. Obviamente vengo a ganarme un lugar. Daré todo desde el lugar que me toque”, concluyó Héctor Martínez sobre por qué decidió firmar con Pumas.

El central solo disputó 5 partidos con River este año y viene acumulando varias lesiones. Por eso mismo, el jugador de 26 años busca recuperar su nivel y tener regularidad, aunque competirá con Lisandro Magallán y Nathan Silva en la defensa.