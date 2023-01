Víctor Manuel Vucetich, director técnico de los Rayados, hizo alarde del poder económico de su equipo y de Tigres, y no le importó el desequilibrió que hay con otros equipos de la Liga MX.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, las tres plantillas más caras de la Liga MX para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX son las de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (80.1 millones de euros), las Águilas del América (78.7 millones de euros) y los Rayados del Monterrey (70.4 millones de euros).

Para este torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los Tigres protagonizaron dos de los fichajes más importantes del mercado nacional con los refuerzos del mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán y el delantero argentino Nicolás Ibáñez, el primero se los ganó al América y al Monterrey, el segundo se lo sacó al Pachuca.

Por su lado, el Monterrey lució su poder económico con la llegada de Jordi Cortizo. Víctor Manuel Vucetich explicó por qué los equipos de Nuevo León suelen sacar la cartera cada seis meses: "Buscamos darle a los nuevoleoneses que tengan equipos ganadores, es reflejo de la mentalidad de la gente, ganadora y trabajadora, con esto puede ayudar al crecimiento del futbol mexicano, de esa manera podemos desarrollar una liga más competitiva".

Víctor Manuel Vucetich no se inmuta al saber que Tigres y Monterrey manejan presupuestos muy superiores a los de equipos como Mazatlán y Querétaro: "A través de los años, los equipos grandes han comprado a jugadores grandes, esa es la grandeza de su equipo. Si los demás equipos no pueden ya es su situación, los equipos grandes en Europa vemos la cantidad que invierten, comparando con las de allá, aquí no es nada".

Rayados va por el campeonato

Tras la eliminación de los Rayados del Monterrey ante los Tuzos del Pachuca en las Semifinales del torneo Apertura 2022, en este Clausura 2023 Víctor Manuel Vucetich señaló que sus jugadores apuntan a ser campeones: "Ellos lo saben perfectamente bien, lo platicamos cotidianamente, trabajamos para ello, está claro el camino, ya se ha hablado, se aspira a ser campeón. No hay otro camino".