Eduardo "Chofis" López salió de las Chivas en enero de 2021, con destino al San José Earthquakes de la MLS, donde mostró una buena versión y se ilusionó con poder volver a vestir la camiseta del Rebaño Sagrado.

No obstante, a pesar de contar con los derechos del jugador, Chivas decidió no hacer uso de Chofis López: Ricardo Cadena no lo tuvo en cuenta de cara al Apertura 2022, ni siquiera al conocer la gravedad en la lesión de José Juan Macías.

Tras el rechazo rojiblanco, Chofis López ya tiene nuevo club para continuar su carrera. ¡Y será en la Liga MX! Pachuca, subcampeon del último certamen, se reforzará con el atacante que viene de dejar una buena versión en la MLS. En total, disputó 37 partidos con San José, en los que marcó 13 goles y entregó tres asistencias.

Según informó el periodista Cesar Merlo, el fichaje de Chofis López ya le fue notificado al entrenador uruguayo, Guillermo Almada. Asimismo, la operación está relacionada con el fichaje de Santiago Ormeño por Chivas: el atacante jugaba en León, propiedad del Grupo Pachuca, que ahora se quedó con Chofis López.

"Me va a ir mucho mejor"

Reciéntemente, en diálogo con TUDN, Chofis López se mostró molesto por no tener oportunidad en Chivas: "Es un poco raro, como va a ser que tengas contrato con un equipo y no puedas jugar, ahora sí que es como si estuviera castigado. Respeto las decisiones. Me hubiera gustado una segunda oportunidad, pero si no se puede no pasa nada. Por algo pasan las cosas y si no es aquí, es en otro lado y me va a ir mucho mejor", afirmó el atacante.