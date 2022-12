En el marco del Mundial de Qatar 2022, aficionados de todo el mundo asistieron a la gran cita, dando lugar a un cruce cultural y futbolístico entre personas de distintos países. Justamente, un francés se refirió a la Liga MX, donde conoce muy bien a André-Pierre Gignac, goleador que ha sido un salto de calidad para el certamen.

A sus 37 años, André-Pierre Gignac sigue siendo un goleador fantástico para la Liga MX y en especial para los Tigres UANL. Sin embargo, dicho aficionado francés consideró que el atacante debería ya colgar los botines, además de ser muy crítico para con el otro galo de los Universitarios: Florian Thauvin.

Las declaraciones de su compatriota no pasaron desapercibidas para Gignac, quien aún tiene contrato hasta 2024. En un tweet con las palabras del aficionado, el centrodelantero no tardó en responder y dejó en claro cuáles son sus planes a futuro.

"¡Uyyy, estoy preocupadísimo por lo que dijo un wey que viene de París! Lo voy a pensar bien y analizarlo en profundidad. ¡Gracias por los consejos! Disfruten de la Copa del Mundo que la Liga MX no ha empezado todavía", expresó Gignac. Luego, ironizó: "Ya lo analicé! No me voy a retirar".

Los títulos de Gignac

Además de aportar una cuota goleadora fija e indispensable para Tigres desde su llegada a la Liga MX, Gignac ya ha levantado cuatro títulos ligueros, más tres del Campeón de Campeones y una Liga de Campeones Concacaf.