La salida de México de los torneos sudamericanos como la Copa Libertadores o Copa Sudamericana ha provocado que cada vez más los clubes aztecas sean codiciados por la Conmebol. Ante ello, el Presidente de dicha institución, Alejandro Domínguez, envió un mensaje en especial a dos escuadras que tienen historial en estos torneos, Pachuca y León, en lo que fue el último Congreso de la FIFA celebrado en Doha, Qatar.

“Te vuelvo a reiterar mi participación para que vuelvas y que, por lo menos vos te animes, y juegues la Copa Libertadores. Así como lo hiciste en la Sudamericana puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores. México es un país tan futbolero como lo son los equipos de Sudamérica, y después de muchos de haber jugado en Copa Libertadores, Sudamericana y la Copa América de repente no tener a México, se extraña la rivalidad porque México es pasión”, relató Domínguez por medio de un video.

Cabe recordar que el Everton de Chile, equipo que pertenece a Grupo Pachuca, y actualmente se encuentra disputando la Copa Sudamericana. Mientras que Pachuca es la única escuadra mexicana que ha logrado obtener el título de un torneo organizado por la Conmebol al vencer en 2006 al Colo Colo de Chile, lo cual los ha ubicado como una de las escuadras más competitivas del futbol mexicano.

Así respondieron los Tuzos a la invitación

Ante este mensaje por parte de Domínguez, el conjunto de Pachuca contestó: “De inmediato… claro que nos encantaría jugar la Copa Libertadores”, declaró a ESPN Armando Martínez, Presidente del Grupo Pachuca, quien señaló que “entre broma y broma la verdad se asoma”, a pesar de que sabe que es imposible que se pueda acceder de nuevo a estas competencias de manera real por parte de los Panzas Verdes y los Hidalguenses.

“No es tan de broma el mensaje que manda Alejandro Domínguez. Tenemos excelente relación con Alejandro. Hemos tratado de crear esa hermandad que necesitamos. Ahorita, no lo permite la Concacaf, no la Liga, pero ese sueño lejano hay que hacerlo que no sea tan lejano. Hay que acercarnos, representa una opción muy grande para la Liga MX rozarse con equipos internacionales. Es difícil jugar hoy Liberadores. Tenemos que pensar en el fortalecimiento de nuestra liga. Tendríamos que ver que participen todos los equipos de la Liga MX. Buscar el esquema perfecto de jugar la Leagues Cup con la MLS y jugar la Copa Libertadores”.