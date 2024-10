La Copa Libertadores, que ya podría cambiar de nombre a ‘Copa de Brasil Libertadores’, dejó en el camino a su último participante no-brasileño en esta edición 2024: Peñarol fue eliminado por el Botafogo en semifinales, dejando el título continental en manos de dos rivales del país de habla portuguesa.

El conjunto uruguayo padeció la goleada por 0-5 sufrida en la ida en Brasil, y si bien venció por 3-1 a los brasileños en la revancha, no le alcanzó para sacar pasaje a la final. De este modo, se terminó el año internacional para el aurinegro, que comenzará a pensar en la temporada de copas del 2025.

Estos partidos de Copa Libertadores cuentan con la particularidad de que muchos fanáticos que habitualmente no siguen a estos equipos, en este caso a Peñarol y Botafogo, descubren a sus figuras y lo comentan en redes sociales. Anoche, el que deslumbró a todos fue Leonardo Fernández , el talentoso enganche del ‘carbonero’ que encantó a los espectadores con su guante en el pie.

¿Hasta cuándo tiene contrato Leo Fernández con Peñarol?

El vínculo del volante ofensivo con el ‘Manya’ se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que sólo le quedan dos meses de contrato antes de la finalización del mismo. El futbolista se encuentra a préstamo en Uruguay y pertenece a Toluca, dueño de su ficha, donde tiene contrato hasta finales del 2026.

Leo Fernández, una de las figuras de la revancha con Botafogo [Foto: Getty]

¿Qué será del futuro de Leo Fernández en Peñarol?

El ‘aurinegro’ tiene intenciones de comprar el pase del mediocampista de 25 años y firmarle un nuevo contrato a largo plazo para que se quede en el club. Sin embargo, la directiva de Toluca es consciente de la magnífica temporada que tuvo el jugador y por ello no ‘regalará’ a su activo: los ‘Diablos Rojos’ pedirán una fortuna para vender a Fernández, ya que saben que habrá muchos equipos interesados a fin de año.

¿Cuál es la cotización de Leo Fernández según Toluca?

Si bien oficialmente las autoridades del conjunto escarlata no han dado a conocer la cifra que pretenden por el volante, el futbolista ha levantado su cotización en Peñarol y hoy su valor de mercado es de 7.5 millones de euros , de acuerdo a los datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt . El club que desee ficharlo por medio de una transferencia definitiva deberá realizar un gran desembolso.

¿Cuál es el deseo de Leo Fernández y del DT de Toluca?

En más de una oportunidad, el mediocampista ha asegurado estar cómodo en Uruguay, no sólo en lo deportivo con Peñarol sino en el ámbito personal viviendo en su país. Si fuese por el jugador, se quedaría otro año en el futbol uruguayo ; pero es consciente que la decisión sobre su futuro no es exclusivamente suya. Respecto a Renato Paiva, aún no ha podido conversar con Leo, ya que está enfocado en buscar la onceava estrella con Toluca. Platicarán en enero .

Los números de Leonardo Fernández en Peñarol:

Las estadísticas del ‘crack’ en el equipo uruguayo son impactantes: en 2024 acumula 18 goles y 16 asistencias en 41 partidos disputados con la camiseta del aurinegro: participó directamente en ¡34! tantos del equipo en la temporada. Absurdamente bueno.

