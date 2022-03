El silencio no es opción. Así como las autoridades estatales deberán agotar recursos para dar con todos los responsables de la tragedia de La Corregidora, quienes son protagonistas del futbol no deben permanecer ajenos y deben exigir cambios reales para que su disciplina no se desarrolle en paralelo con los violentos.

Entre las muchas muestras de desaprobación y repudio a la batalla campal que tuvo lugar el último sábado durante la disputa del partido entre Querétaro y Atlas, el futbolista de Cruz Azul Santiago Giménez se sumó a las expresiones de otros colegas para dar el ejemplo, exigiendo que los estadios vuelvan a ser sede del disfute familiar de una pasión de multitudes.

“Una vergüenza que sigan pasando estas cosas. Esto no es futbol, no es pasión, no es defender la playera. Esperemos que se tomen las medidas adecuadas y esto cambie para siempre. Que podamos ir al estadio a disfrutar del deporte, alentar, a vivir los partidos con familia y amigos sabiendo que es un lugar seguro para pasarla bien”, escribió el elemento de La Máquina Cementera.

Además, Giménez envió un mensaje a quienes fueron víctimas de la violencia desatada por barras y delincuentes, así como también a sus familiares. “Mis oraciones están con cada una de las personas que salieron heridas y con sus familiares”, escribió.

Son 10 los detenidos por las acciones violentas en La Corregidora

La Fiscalía de Querétaro confirmó que son 10 los primeros detenidos, como resultado de los 21 cateos que durante la noche del lunes se realizaron en Querétaro. Fueron identificados gracias a las declaraciones de los lesionados, así como también a los distintos videos que circularon en redes sociales más las grabaciones que presentó el propio club.