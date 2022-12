Este lunes, Cruz Azul hizo su estreno en la Copa por México con empate sin goles ante Necaxa y en la rueda de prensa posterior al encuentro el entrenador Raúl Gutiérrez, quien renovó su vínculo con el club, expresó un deseo que espera poder cumplir en la continuidad de la competencia.

El DT espera que a lo largo del torneo los diferentes equipos puedan utilizar los refuerzos que están cerrando de cara al Clausura 2023 de la Liga MX, algo que de momento no está permitido porque no se encuentran los transfer de FIFA disponibles para que así sea. “Nos avisaron viernes o sábado, no había mucho margen para que puedas reaccionar", comenzó diciendo El Potro.

"Creo que podría haber toda una presión mediática para que sea un mejor espectáculo porque creo que todos estaríamos más contentos de ver a todos los nuevos elementos de todos los equipos, ojalá que se pueda dar”, agregó explicando el salto de calidad que le daría al torneo de pretemporada la inclusión de los fichajes.

Raúl Gutiérrez entiende que un torneo de pretemporada carece de sentido si no se permite utilizar a los nuevos futbolistas, que son precisamente los que tienen mayor necesidad de acoplarse a los equipos, pero de todos modos dijo que respeta la reglamentación que se dispuso para la Copa por México.

“Son cosas ajenas a nosotros, queríamos y se pensaría que estos partidos son para que los equipos vayan tomando forma y vayan viendo a sus nuevos elementos, pero son cosas del reglamento y sobre eso hay que adaptarse. No es lo idóneo, pero es lo que es. Yo creo que todos los que están participando deberían de declararse sobre esa situación porque se entiende que es un reglamento, pero son partidos de preparación y toda la gente quiere ver a los nuevas elementos y los entrenadores quieren ver cómo se adaptan; para uno es primordial eso. Ojalá que haya una iniciativa”, concluyó.