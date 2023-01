Cruz Azul ha tenido un inicio de temporada bastante complicado debido a que aún no han logrado encontrar su estilo de juego y apenas consiguieron sumar un punto en el torneo. La realidad de 'La Máquina' es bastante compleja debido a que necesitan urgentemente poder sumar puntos para seguir soñando con el Clausura 2023.

Uno de los problemas que ha tenido el equipo de Raúl Gutiérrez han sido las ausencias ya que, por ejemplo, Augusto Lotti y Ramiro Carrera no pudieron debutar en el inicio del torneo por un problema en sus transferencias. Si bien sus situaciones se encuentran solucionadas, fueron bajas importantes para el encuentro frente al Xolos. La realidad de Cruz Azul es bastante compleja.

La ayuda que necesita Cruz Azul de América

Lo que sucede con el conjunto del Porto Guttiérez es bastante particular debido a que se encuentran 17° en la tabla y no podrán escalar posiciones porque no jugarán el fin de semana por el Clausura. Esta cuestión se debe a que su partido contra Querétaro fue aplazado para el 29 de marzo, mientras que el resto de la fecha se realizará sin inconvenientes.

El problema de todo esto es que Cruz Azul podría ser el sotanero de la competencia en caso de que Mazatlán sume algún punto contra el América; ya que es el único equipo que aún no ha sumado en la tabla. Por lo tanto, 'La Máquina' espera recibir una ayuda de las 'Águilas' para no quedar en última posición.

Es evidente que Cruz Azul tiene herramientas para poder remontar este mal inicio de temporada, pero tendrán que realizar un esfuerzo muy importante. Lo positivo es que el equipo de Gutiérrez tendrá la oportunidad de volver a contar con Michael Estrada para el partido frente a Tigres el 4 de febrero. El ecuatoriano cumplió con su fecha de suspensión y estará listo para volver a las canchas.