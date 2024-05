A Gustavo Lema no se le hizo fácil tomar la decisión de desprenderse del vínculo que generó durante muchos años con el Turco Mohamed. No obstante, en diciembre del año pasado finalmente lo hizo para convertirse en el entrenador principal de Pumas UNAM.

Unos meses después y luego de distintas dificultades que atravesó el equipo durante la fase regular del Clausura 2024, los Felinos enfrentarán a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liguilla.

Este será el primer gran desafío de Gustavo Lema como entrenador. En este sentido, el DT argentino le concedió una entrevista al periódico Excélsior antes de la ida contra La Máquina y habló de lo que se le viene a Pumas en la Liga MX.

Las declaraciones de Gustavo Lema en la previa del Pumas vs. Cruz Azul

“Había tensión y nerviosismo en la previa a meternos a la liguilla, cierta incomodidad por la situación en la que estábamos, pero como siempre dijimos, fue culpa de nosotros”, comenzó relatando al inicio Gustavo Lema.

Gustavo Lema confía en Pumas para eliminar a Cruz Azul (Imago7)

“Ahora, más allá de que el rendimiento hace unas cuantas fechas viene siendo alto, los noto en su mejor momento y buscamos capitalizar eso en el juego. Estamos muy confiados y entusiasmados de estar en la fiesta grande”, exclamó el entrenador de Pumas.

Por otro lado, el DT argentino habló sobre si está preocupado por perder su trabajo ante un mal resultado: “Esto es futbol y los resultados son los que mandan. Aquí hay un proyecto del club, estamos todos entusiasmados y muy conscientes de lo que hacemos. Más allá de que esto no depende de mí, no estamos preocupados, pero sí nos ocupa el resultado que es para lo que uno trabaja“.

Finalmente, Lema no quiere que lo comparen con el Turco Mohamed: “No me comparen con un técnico multicampeón. Es mi primera experiencia al mando. Este paso fue muy difícil para mí, sobre todo desde la amistad y por los años de trabajo con alguien que estaba muy a gusto, pero me siento bien en esta nueva función”.