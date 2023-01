Rafael Guerrero apenas sumó un puñado de minutos en el torneo y ni siquiera fue parte de la banca frente a Necaxa. ¿Por qué el defensor no fue convocado por Raúl Gutiérrez?.

Cruz Azul: el verdadero motivo por el que Rafael Guerrero no fue convocado por Gutiérrez frente a Necaxa

El Cruz Azul aún no ha logrado ganar en el Clausura 2023 y solamente ha conseguido rescatar un punto, por lo que hay una situación algo complicada para el equipo dirigido por Raúl Gutiérrez. Sin embargo, uno de los mayores cuestionamientos llegó a raíz de la ausencia de Rafael Guerrero del banco de suplentes.

Lo extraño del joven de 20 años es que sorprendió con su ingreso en el equipo durante el último torneo; e incluso inició como titular frente al Toluca. Aún así, el zaguero apenas consiguió sumar 61 minutos desde el comienzo del campeonato y su actualidad preocupa a los fanáticos del club.

¿Por qué Guerrero no fue convocado en Cruz Azul frente a Necaxa?

Debido a lo particular de su caso, existieron varios rumores sobre una supuesta mala relación entre el futbolista y Raúl Gutiérrez, quien no es un gran admirador de darle minutos a los jóvenes surgidos de la institución. No obstante, según informó Adrián Esparza Oteo, el entrenador estaría esperando a que el defensor se ponga bien físicamente.

Si bien Guerrero no se encuentra lesionado, en octubre del 2022 sufrió un problema en uno de sus ligamentos del tobillo derecho. Por lo tanto, estuvo varias semanas fuera del campo recuperándose de una forma especial, ya que se decidió que no era necesario pasar por el quirófano. De esta manera, el zaguero fue parte del Sub-20 para poder sumar minutos.

Es evidente que el Cruz Azul ha presentado algunas fallas desde el inicio del Clausura, pero tienen esperanzas en que podrán solucionar sus errores con el trabajo que está realizando Gutiérrez. Es por esa razón que en la previa al encuentro frente a Tigres del 4 de marzo, disputarán un amistoso contra Atlante. La intención es que Guerrero comience a sumar más minutos para que pueda encontrar su mejor nivel.