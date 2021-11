Ángel Mena no se olvida de lo mal que la pasó en su paso por Cruz Azul.

En el partido pendiente de la Jornada 11 del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, Cruz Azul recibirá al Club León este miércoles 3 de noviembre en el Estadio Azteca. El encuentro comenzará a las 21:00hs del centro de México y promete ser más que emocionante, ya que ambos equipos tendrán la posibilidad de ganar para colarse entre los primeros 4 puestos a falta de una sola fecha para la finalización de la Fase Regular.

Este interesante duelo, además, contará con el (nuevo) regreso de Ángel Mena al Coloso de Santa Úrsula, escenario en donde supo defender la playera de La Máquina entre enero del 2017 y diciembre del 2018. El atacante de 33 años tuvo un paso para el olvido en la institución azul, por lo que en las últimas horas le lanzó una dura indirecta en diálogo con Mediotiempo, al mismo tiempo que halagó la forma en que fue y está siendo tratado por La Fiera.

"Creo que eso sirvió mucho, la confianza que ellos (en León) me brindaron y que apostaron por mí nuevamente. Ahora se los retribuyo con futbol, goles, esfuerzo y dedicación. Me siento muy identificado con el club", apuntó con contundencia el ecuatoriano. Por supuesto, hizo énfasis en la seguridad que le transmitieron en su actual club para destacar que no ocurrió lo mismo cuando estaba en Cruz Azul.

Si comparamos los números del futbolista en ambos clubes nos podemos dar cuenta de este detalle. En La Máquina anotó 10 goles y repartió 10 asistencias en 64 partidos, producción aceptable pero lejos de su mejor versión. En los Panzas Verdes, mientras tanto, lleva 57 goles y 31 asistencias en 114 compromisos, además de que conquistó un título de Liga MX (Torneo Guardianes 2020).

"El agradecimiento siempre va a estar, es algo que he aprendido. Siempre tendré respeto hacia ellos, pero me toca defender ahora a León, un equipo que quiero mucho. Ellos me abrieron las puertas en un momento complicado", sentenció Ángel Mena, agradeciendo de todas maneras la oportunidad que le dio Cruz Azul en un momento difícil en su carrera. ¿Podrá anotarles nuevamente?