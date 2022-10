Cruz Azul vs. León: La Fiera sufre la baja de su jugador más importante para el Repechaje

Comienza la Reclasificación rumbo a la Liguilla de Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Uno de los encuentros trascendentales de esta instancia será el que enfrente a Cruz Azul contra el Club León, este sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca.

Para este partido decisivo en donde no hay de otra que obtener el triunfo, Renato Paiva deberá lamentar una sensible baja en su alineación, pues uno de sus futbolistas más importantes no ha realizado el viaje a la Ciudad de México junto a la delegación, y se pierde el partido por el Repechaje.

Se trata del ecuatoriano Ángel Mena, quien presentó una molestia por la que el cuerpo médico decidió no arriesgarlo, pensando en que pudiera ser tenido en cuenta por el entrenador para una eventual clasificación a los cuartos de final. “Tenemos bastantes jugadores para suplirlo”, declaró Rodrigo Fernández, director deportivo del Esmeralda.

¿Quién reemplaza a Ángel Mena contra Cruz Azul?

De acuerdo a la última alineación del Club León sin la presecia de Ángel Mena, la delantera del equipo de Renato Paiva podría ser ocupada por Víctor Dávila y Lucas Di Yorio, mientras que por los extremos del mediocampo aparecerían las figuras de Joel Campbell y Yairo Moreno.

Cruz Azul vs. León: Fecha, hora, TV y Estadio

En un partido correspondiente al Repechaje de la Liga MX Apertura 2022, el Cruz Azul recibirá al Club León en la cancha del Estadio Azteca, este sábado 8 de octubre a las 21:15 horas del Centro de México. El encuentro podrá ser visto por TV a través de la señal de TUDN. Como siempre, habrá MINUTO A MINUTO a través de Bolavip.