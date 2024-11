Ante la poca oferta que hay en el mercado con todos los rivales interesantes en el peso supermediano ya derrotados por Canelo Álvarez, las opciones más peligrosas para él aparecen en los semipesados y, con este panorama, el futuro es incierto. En ese contexto, se piensa una pelea especial para Saúl con Jake Paul, quien ya le dio el visto bueno y en las últimas horas recibió un empujón positivo por parte de un importante promotor.

ver también El picante cruce que tuvo Jake Paul con una estrella de Hollywood

Eddie Hearn, CEO de Matchroom, se expresó sobre uno de los combates que más fuerza está tomando en la actualidad para realizarse en el futuro y fue contundente a la hora de afirmar que existen muchas posibilidades de que el mexicano y el estadounidense compartan el cuadrilátero, siempre y cuando se den una serie de condiciones que contenten a ambos rincones.

Publicidad

Publicidad

Lo que tiene que pasar para que Canelo Álvarez y Jake Paul tengan una pelea

Aunque en un principio se había mostrado contrario a la idea de ver la pelea que tuvo Paul ante Mike Tyson, posteriormente, cuando fue consultado, Álvarez dejó abierta la puerta a un duelo con el youtuber y ahora Hearn jugó sus cartas. “En mi opinión Canelo tomaría la pelea ¿Por qué no lo haría? Creo que no lo pensaría dos veces. Pero a menos que la cantidad de dinero se salga de control, no estoy seguro de que Jake quiera pelear con él todavía, pero buena suerte para él, depende de él”, comenzó diciendo Hearn con iFL TV.

Y además, agregó: “Ellos no son idiotas y saben que no tiene sentido que Jake pelee contra un tipo decente del top 15 al que no pueda ganar o contra quien, tal vez, pueda perder por poco dinero. Así que simplemente tiene que conseguir la mezcla correcta de quien será el próximo rival y por eso pienso en la pelea con Canelo. Me parece que en la pelea con Canelo, Jake aceptaría llevarse una locura de dinero para pelear y si el dinero es mucho realmente no puede rechazarlo”.

Eddie Hearn confía en que Canelo Álvarez y Jake Paul se verán las caras en el futuro. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

“El caso es que no tiene sentido que Jake pelee contra buenos boxeadores que no tienen un perfil comercial enorme, porque ¿de qué sirve? Vas a perder sin ganar mucho dinero, así que será interesante ver qué hace a continuación. Hay que ver que si toma una pelea de boxeo para mejorar sus posibilidades de ser competitivo cuando llegue una verdadera pelea de boxeo o si toma una gran pelea comercial contra un nombre que va a generar enormes números”, concluyó.

ver también Julio César Chávez Jr. reveló que tiene conversaciones para pelear con Jake Paul

En este contexto, todos los aficionados que desean ver a Paul contra rivales que verdaderamente lo puedan poner en apuros, se muestran ilusionados ante la posibilidad de que la celebridad se enfrente a uno de los mejores pugilistas de la actualidad como lo es Canelo. En este caso, lo que habría que acordar sería el peso en el que se encontrarían, pero eso no es nada que una buena bolsa millonaria para los dos no pueda solucionar…