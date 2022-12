Mientras la Liga MX prepara el inicio de un nuevo año de competición con un poco más de holgura que lo intenso que resultó el 2022, el Clausura 2023 empieza a posicionarse cada vez más cerca por su inicio el día 5 de enero. Pero antes de la competición, lo que se lleva a cabo es la Copa Sky 2022.

El mismo es un torneo amistoso, por ende no es de caracter oficial para quien resulte campeón, que se asemeja a la Copa GNP afrontada en 2020, solo que esta vez con 10 equipos en vez de los ocho de la anterior ocasión. Dos grupos de cinco cuadros dicen presente sabiendo que los líderes de cada uno accederán a la final, la cual tendrá sede en el Estadio Jalisco el martes 27 de diciembre.

Dentro de lo que es la Copa Sky, lo que vamos a decir es cuánto dinero obtiene el equipo que resulte campeón del certamen. Recordemos que muchos acuerdos comerciales fueron firmados, por lo que se espera un buen ingreso económico para cada uno de los conjuntos partícipes del mismo.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Sky?

La realidad es que todavía no hay una confirmación oficial en el cual se haga mención al monto a otorgar para quien resulte campeón de la Copa Sky. Lo que no se sabe es si se hará alguna mención de forma pública para que la prensa se informe al respecto, pero por el momento no se conoce información al respecto.

¿Quiénes participan de la Copa SKY?

Grupo A Grupo B América Atlas Cruz Azul Tigres UANL Pumas UNAM Santos Laguna Toluca Chivas de Guadalajara Necaxa Mazatlán

Copa SKY: Día y horario de cada partido