México sumó 4 puntos en el Grupo B de la Copa América 2024 y no logró avanzar a los Cuartos de Final. Venezuela y Ecuador se quedaron con los dos boletos de la zona.

México no pudo contra Ecuador, el VAR argentino y sus propios futbolistas. Fue igualdad 0-0 en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona, que derivó en una catastrófica eliminación de la Copa América 2024 en fase de grupos. Los de CONCACAF no consiguieron la victoria que necesitaban para enfrentar a la Argentina de Lionel Messi en los Cuartos de Final y todo se terminó…

Frente a esta situación, Jaime Lozano se presentó en conferencia de prensa y fue consultado por su continuidad: “Esa decisión no me corresponde a mí. Yo haré un informe, evidentemente, y en dos semanas lo tendrán Duilio Davino, Ivar Sisniega y Juan Carlos Rodríguez. Ellos definirán el proceso, para mí está claro: era salir, mostrar una cara protagonista y hoy nos hemos quedado en la orillita“.

El propio timonel lanzó un discurso derrotista después de no haber cumplido los objetivos que la FMF le planteó antes de afrontar el certamen organizado por CONMEBOL, pero la decisión no será suya. Todo parece indicar que su salida es cuestión de días, aunque Jimmy insistió con sus resultados: “Es evidente que necesitamos mejorar, pero os jugadores me dejaron un grato sabor de boca”.

Una reunión que puede definir al nuevo DT de México

De acuerdo a la información que brindó Carlos Ponce de León, director de marca del periódico Récord, este miércoles habrá una asamblea de dueños en la que se definirá el futuro de la banca de la Selección Mexicana. No será Juan Carlos Rodríguez el encargado de escoger al nuevo estratega sino que serán los propietarios de los equipos de la Liga MX quienes lo harán. Se espera que Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Irarragorri y Jesús Martínez sean quienes tomen las riendas de esa reunión para buscar el bien común.