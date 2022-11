Después de una larga espera, finalmente las Chivas de Guadalajara se inclinaron por Veljko Paunovic para que sea su director técnico en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Este lunes, el Rebaño Sagrado lo presentó oficialmente a través de sus redes sociales, y este martes ya brindó su primera conferencia de prensa con la indumentaria de la institución.

El actual estratega rojiblanco comenzó su experiencia en los banquillos desde muy joven, pues a los 35 años se sumó a las selecciones juveniles de Serbia, allá por el año 2012. Después de pasar por las Sub 18 y Sub 19, se hizo cargo del equipo Sub 20, con el que alcanzó su mayor logro como director técnico hasta el momento: se consagró campeón del mundo del Mundial 2015 realizado en Nueva Zelanda, después de vencer a Brasil en la gran final.

Después del anuncio del Guadalajara, David Faitelson defendió al director técnico y recordó su hazaña con la juvenil de Serbia en aquella Copa del Mundo, donde por la fase de grupos derrotó a su par de México. El periodista de ESPN indicó que aquel derrotado equipo del Tri era conducido por Raúl Gutiérrez, sin embargo, el actual entrenador de Cruz Azul nunca estuvo allí.

Por aquel Grupo D del Mundial Sub 20, la Serbia de Paunovic le ganó 2 a 0 a un México que tenía entre sus filas a Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Orbelín Pineda, pero que estaba dirigido técnicamente por Sergio Almaguer. Durante ese momento, el actual entrenador de Cruz Azul se encontraba en el Torneo Esperanzas de Toulón con la Sub 22.

Después de su estadía en las juveniles de su país, Paunovic fue contratado por el Chicago Fire de la MLS, con quien permaneció durante cuatro temporadas entre 2015 y 2019. Posteriormente fue timonel del Reading entre 2020 y 2022, aunque en ninguno de esos equipos obtuvo grandes resultados como en su primera experiencia.