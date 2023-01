Después de ser subcampeón en el torneo Apertura 2022 y de darle retoques a su plantilla para el Clausura 2023, Ignacio Ambriz director técnico de los Diablos Rojos del Toluca habló de sus expectativas para el nuevo campeonato y también de las especulaciones que lo ponen como candidato para dirigir a la selección mexicana.

"Estoy contento con la plantilla", dijo Ignacio Ambriz e hizo una referencia al futbol de España respecto al arranque de torneo: "Voy a recordar una palabras que decía (Josep) Guardiola, ellos en temporadas tan largas que tienen, decía que para poderte meter en los primeros lugares son muy importantes los primeros cinco partidos y los últimos cinco. Acá es un torneo más corto y creo que en esa parte estamos conscientes".

Ignacio Ambriz habló del partido de debut del Toluca el sábado en el estadio Jalisco: "Somos el subcampeón pero en este torneo partimos de cero todos, tenemos las mismas ilusiones, los mismos compromisos de poder hacer un gran torneo, de poder arrancar con el pie derecho el sábado contra Atlas que es un gran equipo, que está estrenando entrenador (Benjamín Mora), un entrenador mexicano que tendrá su ilusión de hacer las cosas bien". Sobre los objetivos de los Diablos Rojos, su entrenador comentó: "Vamos a luchar mucho por volver a jugar bien la futbol. Los objetivos que nos trazamos es meternos entre los primeros lugares, que no lo logramos el torneo pasado, y después, creo que el haber llegado a la final, haberla perdido y no de la mejor manera, tiene que ser un aliciente para nosotros y poder luchar para volver a estar en la final".

Ignacio Ambriz comentó sobre la baja presencia de directores técnicos mexicanos previo al arranque del torneo Clausura 2023: siete. "Digo crisis porque somos 18 equipos ¿y cuántos entrenaores mexicanos estamos dirigiendo, algo estamos haciendo mal, quizá no estamos aprovechando las oportunidades que se nos dan, algo no estamos haciendo bien".

¿Dejaría Nacho Ambriz al Toluca por la selección mexicana?

En medio de esa crisis de entrenadores nacionales en la primera división, Ignacio Ambriz es contemplado a ser director técnico de la selección mexicana. Al respecto comentó: "En algún momento me preguntaron, cuando estaba en León, que si me interesaba la selección, en su momento dije que sí, porque creo que había hecho los méritos suficientes para merecerlo. Hoy te puedo decir que estoy muy enfocado en Toluca, creo que sí tenemos una crisis futbolística a nivel seleccion, llámese directivos, entrenadores, jugadores; si no entendemos eso, así va a estar complicado. No es que me descarte ni mucho menos, hoy me ocupa Toluca, hoy me ocupa hacer un gran torneo".