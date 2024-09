Los entrenadores de ambos equipos no finalizaron contentos con la actuación del colegiado Daniel Quintero en le encuentro de la décima jornada de la Liga MX.

Tigres UANL y León protagonizaron un apasionante empate por 2-2 en El Volcán que no estuvo exento de polémicas. En ese sentido, tanto Veljko Paunovic como Eduardo Berizzo, entrenadores de los Universitarios y la Fiera, respectivamente, dejaron en evidencia su insatisfacción con la tarea del árbitro Daniel Quintero en el encuentro válido por la décima jornada del Apertura 2024.

Por un lado, el timonel serbio de los Auriazules se quejó de las constantes interrupciones del juego y del tiempo perdido en distintas situaciones, las cuales según su punto de vista contaron con la complicidad del colegiado.

“Hay momentos en el partido donde los de en medio (los árbitros) nos paran el ritmo. Todas las situaciones después de una revisión larga y una supuesta lesión, cosas que entiendo son parte de las artes oscuras del futbol. No reclamo eso pero nosotros tenemos el tiempo efectivo, incluso cuando terminamos con uno menos no perdemos tiempo”, manifestó Paunovic.

Paunovic se quejó de la falta de ritmo y el tiempo perdido en el partido. (Imago)

Además, agregó: “Hay dos equipos que van con un planeamiento y yo respeto eso. Pero el que está en medio no puede repercutir el plan del todo, debe tener una posición neutral. Le baja el ritmo a los que dominan y provoca una falta de guardia. Eso pasó hoy, la regla de los 15 segundos en saques de banda no es suficiente”.

“Nos fueron mermando”

En tanto, Berizzo se mostró algo más cauto a la hora de hablar de la actuación del silbante. De todas formas, afirmó que las decisiones arbitrales mermaron el rendimiento de León, equipo al cual le anularon dos goles a instancias del VAR, el cual estuvo a cargo del reconocido Marco Antonio Ortiz.

Berizzo comentó que las decisiones arbitrales mermaron el rendimiento de León. (Imago)

“Los fallos sí nos perjudicaron tal vez, pero no es lo correcto. Los árbitros no hablan de mi trabajo, les debo respeto porque pueden equivocarse o no, pero todas nos fueron mermando. Nos obligaron al sobreesfuerzo, el partido era para nosotros”, comentó el argentino.

El picante mensaje del presidente de León contra el arbitraje en el empate vs. Tigres

La actuación de Daniel Quintero trascendió las críticas de Paunovic y Berizzo y llegó hasta los altos mandos de la institución esmeralda. Esto se debe a que Jesús Martínez, nada menos que el presidente de León, salió al cruce del juez con un picante mensaje en su cuenta de X (ex Twitter).

“Levanten las manos! Ya se la saben”, escribió el directivo una vez finalizado el encuentro disputado en territorio regiomontano.