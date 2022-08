Los Xolos de Tijuana vienen de tener una muy pobre actuación el pasado domingo, por la décima jornada de la Liga MX, cayendo 2-0 ante un Querétaro que ocupa la última posición de la clasificación del Apertura 2022 de la Liga MX y dejando pasar así una gran oportunidad de pelear bien cerca de los equipos que se encuentran en la cima de la tabla.

Este jueves, ante Santos Laguna y en condición de local, buscarán saldar la deuda que sienten haber dejado en el que el portero Jonathan Orozco, que viene de superar la marca de 500 partidos en Primera División, calificó como el peor partido del equipo en lo que se lleva disputado del torneo.

Pese al pobre rendimiento en casa de los Gallos Blancos, Orozco trazó un muy ambicioso objetivo para Xolos en la fase regular del Apertura. "Sabíamos que el torneo iba a ser rápido e íbamos a tener partidos seguidos, no me gusta decirlo porque pareciera excusa y no debemos de tenerlas sobre todo en esta etapa del torneo, pero los viajes para nosotros son los más largos, los compañeros no están tan preparados para jugar en la altura. Fue el partido más flojo que hemos tenido, no podemos darnos esos lujos por cómo está la liga. Queremos clasificar dentro de los primeros cuatro", señaló.

Por otra parte, el portero se refirió a la marca de 500 partidos en Primera División que viene de superar y expresó el deseo de poder celebrar algún título con Tijuana. "Se dice fácil el llegar a 500 partidos pero son años de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Me gustaría seguir marcando más partidos en Primera División pero lo más importante es poder hacer algo significativo con Tijuana, me gustaría dejar mi nombre con algo y es darles el título, estamos en ese proceso, de nada serviría el poder tener más partidos o hacer las cosas si no se puede lograr el título”, manifestó.

El sueño de estar en Qatar 2022

Aunque no parece ser de los porteros que más considerados están por Gerardo Martino, Orozco quiere mantener vivo el sueño de poder ganarse un lugar en el Mundial de Qatar 2022 representando a México. "Es el sueño de todo futbolista ir a un Mundial, si a mí me hubieran dicho que a mis 36 años iba a estar peleando no lo hubiera creído, hoy tengo esa posibilidad de pelear aunque sé que es complicado. Si no me quedo, estaré satisfecho con mi trayectoria porque al final de cuentas no es un tema mediático, hoy sería un tema del entrenador", dijo.