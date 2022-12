El Mundial de Qatar 2022 ya quedó atrás para el futbol mexicano: el fracaso de la Selección Nacional en la Fase de Grupos fue fulminante. Ahora queda enfocarse en lo que será la temporada 2023 de Liga MX, en donde muchísimos equipos tendrán la misión de mejorar la imagen dada en el último semestre.

Uno de ellos es el Toluca, quien a pesar de haber hecho un enorme trabajo en el Apertura quedó a deber en la Final. Y en el club tienen sed de revancha. Aún así, ha dejado pasar la oportunidad de fichar a un delantero argentino que supo tener sus buenos momentos y conoce lo que es jugar en el futbol azteca. ¿De quién se trata?

Tal como te adelantamos en Bolavip hace algunas semanas, un delantero argentino fue ofrecido a varios equipos de la Liga MX. Hacemos referencia a Damián Batallini, quien vistió los colores del Club Atlético Independiente durante el 2022 en condición de préstamo y no mostró un buen nivel, por lo que no le compraron el pase. Su promotor se acercó a los Diablos Rojos, al León y a Querétaro, pero no corrió con suerte.

El club dueño de su pase, Argentinos Juniors, ya sabía que no lo iba a tener en cuenta, por lo que siguieron buscándole acomodo. Y lo encontraron. Necaxa acaba de anunciar su fichaje: defenderá la playera de los Rayos de Aguascalientes a préstamo hasta diciembre del 2023. Este será su segundo ciclo en México, ya que antes jugó en Atlético de San Luis.

Los números de Damián Batallini en Liga MX

Damián Batallini jugó en Atlético de San Luis a lo largo del 2021, pero estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas. Disputó un total de 20 partidos: fue titular en 15 ocasiones, no marcó goles, repartió 5 asistencias y recibió 1 tarjeta amarilla. No le renovaron el préstamo y se marchó de la institución.