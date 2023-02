Miguel Herrera pudo celebrar este domingo su primer triunfo al mando de los Xolos de Tijuana, derrotando 2-0 nada menos que al último campeón de Liga MX Pachuca gracias a los goles de Lisandro López y Alexis Canelo. Pero no fue ese su único festejo de la noche, porque también se alegró por el ansiado regreso a la televisión de André Marín.

“André, un placer saludarte, que gusto volverte a ver. Esperemos nos sigas molestando mucho tiempo más, que nos des lata, guerra. Me da mucho gusto que vuelvas a estar en el estudio con todos tus compañeros”, le dijo al periodista que volvió a sentarse a la mesa de La Última Palabra, de Fox Sports.

El propio Marín reconoció que tuvo que lidiar con múltiples bactarias de neumonía que lo llevaron a estar 45 días en terapia intensiva. "No creía mucho en la frase 'sin salud no hay nada', pero háganme caso, sin salud no hay nada. Gracias a dios estoy vivo, gracias a mi familia, gracias a mis doctores, gracias a mi casa Fox Sports. Gracias a ustedes, que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras. Gracias a todos los que estuvieron y saben qué, gracias a los que no estuvieron, porque me enseñaron por dónde es el camino", había dicho en su regreso.

Por el lado del Piojo, ya analizando la actualidad de Tijuana, aseguró que el objetivo del equipo pasa por clasificar a la Liguilla y que es más que probable que deberá buscar ese acceso desde el Repechaje, pues consideró improbable conseguir un lugar entre los cuatro primeros del Clausura 2023.

“Vamos a pelear, vamos a luchar, pero estamos pensando en los ocho primeros, creo que el equipo tiene la capacidad y un muy buen plantel, entonces vamos a hacerlo todo para tratar de estar ah. Estamos muy conscientes, no tengo una varita mágica. Vamos a luchar por todo y tratar de llegar lo más lejos que se pueda para clasificar a la Liguilla", concluyó.